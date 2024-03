Valentino, genio dei numeri a 13 anni: conquista la finale ai Giochi Matematici del Mediterraneo

Si chiama Valentino Bianco, ha soli 13 anni e i numeri sono la sua passione tanto da meritare un biglietto per la finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo che si svolgerà a Palermo il prossimo 19 maggio. Valentino è uno studente della Scuola Materdona-Moro di Mesagne e frequenta la classe 3AA.

Sotto la sapiente guida della sua professoressa, Miranda Campana, questo giovanissimo studente, si è classificato primo nella provincia di Brindisi nelle selezioni di questo prestigioso concorso che premia le abilità di calcolo e di logica matematica degli allievi delle scuole primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado, pubbliche, paritarie e private, italiane o di altri paesi. Martedì scorso, 19 marzo, nell’auditorium dell’IC Commenda di Brindisi, si è svolta la cerimonia di premiazione che ha visto partecipi gli studenti finalisti nazionali ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2024, tra questi, per l’appunto anche Valentino.

È stato un momento di grande gioia e orgoglio per la comunità scolastica mesagnese. La scuola, sotto l’egida del suo dirigente Salvatore Fiore, scrive: «L’alunno ha dimostrato non solo una profonda comprensione dei concetti matematici più complessi, ma anche una determinazione e una passione che lo ha portato ad essere tra i migliori sul territorio nazionale».

La premiazione

Durante la cerimonia di premiazione, ogni finalista è stato invitato a ritirare un attestato di merito e una medaglia, accolto da un fragoroso applauso e congratulazioni da parte di compagni, insegnanti e familiari.

La cerimonia di premiazione, preceduta da un breve spettacolo di ginnastica ritmica, non è stata solo un momento di celebrazione individuale per gli studenti finalisti, ma anche un'occasione per la Scuola Materdona-Moro di ribadire il suo impegno nell'incoraggiare e coltivare l'eccellenza.

Un sentito ringraziamento è andato anche alle referenti scolastiche, prof.ssa Susanna Raho e prof.ssa Sara Ventruto, per aver garantito agli alunni delle classi terze la possibilità di partecipare a questa sfida stimolante e competitiva. La scuola è estremamente orgogliosa del risultato raggiunto e augura a questi straordinari “giovani matematici” tutto il successo nel loro futuro scolastico e professionale, sicuri che continueranno a conseguire nuovi traguardi coltivando la loro passione per la matematica. La fase nazionale si terrà a Palermo il 19 Maggio e la presenza della comunità scolastica mesagnese è un segno tangibile dell’impegno nell'incoraggiare e coltivare l'eccellenza tra gli studenti.