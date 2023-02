Mesagne sarà “Capitale cultura di Puglia”

È stata approvata in Giunta la delibera con cui la Regione Puglia assegna a Mesagne (Brindisi) il titolo di "Capitale Cultura di Puglia" per l'anno 2023 e sono stati stanziati 300mila euro.

«La storia di Mesagne - dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - deve essere da esempio per tutta l'Italia. Parliamo di una storia di riscatto e di rilancio, che va raccontata, perché testimonia che il destino di una città può essere cambiato, anche grazie alla cultura. Per questo vogliamo far sì che il progetto presentato per la candidatura a "Capitale Italiana della Cultura" venga realizzato in toto, concretizzando tutte le iniziative previste. Oggi si parla di Mesagne come città di arte, turismo, ricerca: una sfida vinta da tutta la Puglia».

«Progetto importante»

«Mesagne - spiega la consigliera delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari - ha presentato un progetto importante, arrivato tra i 10 finalisti per il titolo di 'Capitale italiana della cultura 2024'. Come Regione avevamo preso l'impegno di valorizzare il lavoro svolto e dare vita alle iniziative previste. Un impegno che stiamo mantenendo».