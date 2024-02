Incendio nella struttura per persone con problemi psichiatrici: evacuato il centro nella notte

Incendio nella notte in via Manzoni a Latiano (provincia di Brindisi) all'interno di una struttura di riabilitazione che accoglie persone con problemi psichiatrici. Paura ma per fortuna nessun ferito tra le 15 persone ospiti del centro, che tratte in salvo sono state trasferite in una struttura del capoluogo.

Le fiamme e la paura

Le fiamme, sviluppatesi in un ripostiglio, hanno arrecato danni da fumo in tutta la palazzina. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana ha evitato che l'incendio potesse estendersi alle stanze che ospitano i pazienti. I pompieri, con il supporto dell'autobotte del comando provinciale di Brindisi, dopo aver domato le fiamme hanno messo in sicurezza l'intera zona. Sul posto, per accertamenti e rilievi, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Latiano e i funzionari dell'ufficio tecnico comunale. Indagini sono in corso per chiarire l'origine dell'incendio.