Investiti da auto pirata all'uscita della discoteca: muore una ragazza, grave un giovane di Ostuni e un suo amico

Investiti da un’auto pirata all’uscita della discoteca. Una ragazza sarda è morta, mentre un 19enne di Ostuni, Paolo Francesco Macchitella, e un suo amico di Macerata, Lorenzo Pettinari, sono rimasti gravemente feriti. L’incidente è avvenuto sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Il giovane ostunese è stato ricoverato nell’ospedale di Livorno, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. In terapia intensiva si trova invece il giovane di Macerata.Non ce l’ha fatta, purtroppo, Michela Sotgia, 19 anni di Dorgali, in provincia di Nuoro, giunta in condizioni disperate all’ospedale di Cisanello di Pisa. I tre giovani sono stati investiti da una Seat Leon intorno alle 4 mentre, a piedi, uscivano dalla discoteca “Seven Apples”. L’investitore, un 31enne originario della Germania ma residente in Toscana, è risultato negativo ad alcol e droga, ma resta comunque indagato a piede libero per omicidio stradale, lesioni colpose gravissime e omissione di soccorso. Dopo la fuga iniziale dell’auto pirata (forse con quattro persone a bordo), il conducente si era poi costituito: accompagnato dal suo avvocato si era presentato dai carabinieri del posto.