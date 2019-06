In fuga con l'auto piena di droga e armi: arrestata una coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORIA - Se ne andavano in giro con una pistola, un chilogrammo di cocaina e 50mila euro in contanti. Al 40enne di Francavilla Fontana Pierluigi Chionna non è bastato un rocambolesco tentativo di fuga in auto per eludere i finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, nella serata di venerdì ad Oria nell’ambito del potenziamento dei controlli di prevenzione e repressione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti.Grazie, anche, all’ausilio delle unità cinofile, i finanzieri hanno arrestato Chionna e anche la sua compagna, la 49enne Concetta Di Summa, che era in auto con lui.All’interno dell’auto, i militari hanno individuato una borsa con all’interno il panetto di cocaina dal peso di circa un chilogrammo. Di più: quando la perquisizione, dall’auto, si è spostata nell’abitazione dove i due vivono, è spuntata fuori anche una pistola e 13 munizioni calibro 9X21 e, ancora, materiale utile per il confezionamento e lo stoccaggio della sostanza stupefacente.Nel dettaglio, 3 frullatori, una macchina per il sottovuoto e centinaia di buste trasparenti. Infine, nella perquisizione sono spuntati fuori anche 50mila euro in banconote di diverso taglio. Arma, munizioni, denaro, auto e droga: tutto finito sotto sequestro. Un sequestro, per altro, particolarmente importante, visto che la droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato un giro d’affari di circa 200mila euro.