Giallo e Nero di Puglia, il concorso letterario: ecco i semifinalisti. C'è anche il sindaco di Brindisi

Giallo e Nero di Puglia, il primo concorso nazionale pugliese per inediti del genere giallo, thriller, noir, in collaborazione con Giunti Editore, entra nel vivo e comunica i semifinalisti dell’edizione 2023. Tra questi, oltre ad alcuni scrittori noti del panorama culturale pugliese, c'è anche il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

Il concorso è stato lanciato a Novembre 2022 al termine della presentazione del romanzo rivelazione "La stazione" di Jacopo De Michelis, tenutasi nel Teatro Comunale della Città di Mesagne, presenti anche Antonio Franchini, Direttore della Narrativa di Giunti Editore e Annalisa Lottini Editor Narrativa per Giunti Editore. Giallo e Nero di Puglia, ha ricevuto 222 manoscritti provenienti da aspiranti scrittori di tutta Italia, i manoscritti dovevano essere inediti e appartenere al genere giallo in tutte le sue sfaccettature.

La selezione si è conclusa il 30 Settembre con la comunicazione dei semifinalisti è stata attenta e minuziosa, curata dal personale di Giunti Editore. La finale si svolgerà a Mesagne il 25 Novembre 2023 e solo allora si conoscerà il titolo che avrà l’opportunità di essere pubblicato da Giunti Editore e distribuito nella catena di librerie Giunti al Punto presenti in tutta Italia. «Giallo e Nero di Puglia è un successo, non ci aspettavamo di ricevere 222 manoscritti già dalla prima edizione e di questo siamo molto orgogliosi, significa che la Puglia e Mesagne sono attrattivi anche e soprattutto per l’offerta culturale che viene proposta in tutte le sue sfumature - ha spiegato la coordinatrice Regina Cesta -.

I semifinalisti

Un particolare plauso come organizzatori lo rivolgiamo alla Classe I B della Scuola Media “Materdona-Moro” della Città di Mesagne che nello scorso anno scolastico, 2022-2023, ha partecipato al concorso e, coordinata dalla Professoressa Marsano Patrizia, è arrivata tra i primi 7 a livello nazionale. Speriamo che questo risultato possa essere di stimolo a tante altre scuole a partecipare a contest di questo tipo».

I semifinalisti dell’edizione 2023: