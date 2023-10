Fatture per prestazioni inesistenti: sequestrati beni per un valore di 700mila euro

I finanzieri di Brindisi e Francavilla Fontana, al termine di due distinte indagini in materia di reati di natura tributaria, tra i quali l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, hanno eseguito in provincia e in varie città del territorio nazionale, il sequestro preventivo di immobili (appartamenti, garage, terreni) e conti correnti per un valore complessivo di circa 700mila euro.

Nell’ambito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica la guardia di Finanza di Brindisi ha così consolidato l’aggressione ai patrimoni, alle ricchezze ed ai beni di provenienza illecita. Infatti, l’azione del Corpo mira a bloccare le infiltrazioni criminali nell’economia legale attraverso mirate indagini finalizzate al recupero del provento del reato, tutelando, così, il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza.

Si evidenzia, tuttavia, che la responsabilità penale dei soggetti coinvolti sarà accertata solo all’esito di giudizio con sentenza penale irrevocabile.