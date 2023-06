È morta Delia Cristofaro, storica prof del Marzolla di Brindisi

Con la scomparsa della professoressa Delia Cristofaro, un pezzo di storia se ne va, lasciando un vuoto profondo all'interno del liceo classico "Marzolla" di Brindisi. La sua profonda conoscenza dei classici, unita alla sua abilità di trasmettere l'amore per la cultura e la letteratura antica, ha reso i suoi insegnamenti coinvolgenti ed entusiasmanti per intere generazioni di brindisini. Da tempo in pensione, continuava ad essere per il mondo della scuola un faro di saggezza e di conoscenza, in grado di illuminare le menti giovani e curiose, spingendole a esplorare mondi nuovi attraverso le parole dei grandi autori del passato.

Un punto di riferimento

Ma la sua influenza andava oltre l'aula scolastica.

La professoressa Cristofaro era un punto di riferimento per gli insegnanti, un esempio di impegno e professionalità. La comunità del Polo Liceale Marzolla Leo Simone Durano la ricorda con affetto e gratitudine. Tantissimi in queste ore i messaggi di affetto e stima pubblicati sulla pagina social dell'istituto. "Professionista di grande umanità, di stile e di spessore culturale" - ricorda commossa Carmen Taurino, dirigente scolastica del liceo "Marzolla" di Brindisi. I funerali si sono tenuti questa mattina alle ore 9 presso la chiesa della Pietà a Brindisi