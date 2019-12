Polizia locale: dopo vent'anni un concorso per dieci agenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano in dote i primi rinforzi per il corpo della polizia locale di Francavilla Fontana, provincia di Brindisi . Dieci nuovi agenti entro il 2022. Tre già in arrivo nel corso del prossimo anno. Si tratta di una iniezione di forze in considerazione dei diversi pensionamenti già attuati ed altri in arrivo. L'organico sarà, così, rimpinguato per consentire maggiore controllo e presidio sul territorio.L'amministrazione comunale ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 10 agenti di polizia locale : 3 saranno assunti nel 2020, altri 3 nel 2021 e 4 nel 2022 con contratto a tempo pieno e indeterminato e con inquadramento professionale nella categoria C. Requisiti essenziali per poter partecipare alla procedura concorsuale sono la maggiore età, il possesso del diploma di scuola media superiore e della patente B. Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro il 16 gennaio prossimo Le prove d'esame, due scritte e una orale, mireranno ad accertare le conoscenze in diritto costituzionale, amministrativo, civile e penale, diritto degli enti locali, funzioni di polizia comunale, leggi di pubblica sicurezza, tecnica di polizia giudiziaria, norme relative alla protezione civile, legislazione e disciplina del commercio, lingua inglese e competenze informatiche. Nel caso in cui i partecipanti al concorso fossero più di 150 la commissione giudicatrice potrà indire una procedura preselettiva.«Era da quasi vent'anni - dichiara il sindaco Antonello Denuzzo - che non si teneva un concorso pubblico nel settore della polizia locale a Francavilla Fontana. Con questa procedura concorsuale colmiamo il deficit di unità operative e allo stesso tempo creiamo dieci nuove opportunità lavorative. A tutti coloro che si cimenteranno in questo concorso va il mio augurio di buona fortuna».A fine ottobre scorso c'era stata una marcia indietro da parte del dirigente comunale per l'assunzione a tempo indeterminato di tre nuovi vigili pescati da graduatorie di altri enti a livello nazionale. In un esposto il consigliere comunale di maggioranza Luigi Fanizza aveva contestato un vizio, di forma ma anche di sostanza, circa la modalità di reclutamento del nuovo personale. Rilievi questi riscontrati anche dal segretario generale del Comune Marco Lesto in alcune note inviate al dirigente del servizio Area finanziaria Gabriele Falco il quale ha proceduto all'immediata revoca dei due procedimenti per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario insieme agli atti finali delle due graduatorie. L'annullamento delle due graduatorie è stato comunicato a tutti i candidati.Per colmare la grave carenza di personale al comando di polizia locale sarebbero dovuti arrivare già a settembre scorso tre nuovi agenti. La commissione giudicatrice aveva portamento a compimento la procedura selettiva comunicando la graduatoria definitiva. Dal 9 settembre, come disposto dalla determinazione dirigenziale, sarebbero dovuti entrare in servizio i primi tre classificati.Al comando sono rimasti in attività appena una ventina di unità, senza contare i nuovi altri pensionamenti già previsti. Un numero veramente esiguo per poter assicurare e garantire quotidianamente un servizio valido. La grave carenza di personale è nota da anni. Il comando di polizia locale ha sempre potuto contare sulla massima collaborazione di tutti i componenti del corpo, una collaborazione dettata dalla responsabilità e dalla consapevolezza dell'importanza del ruolo, continuando così a garantire e ad assolvere a tutti i molteplici servizi.In una recente relazione descrittiva sulle perfomance organizzative il dirigente della polizia locale Antonio Cito aveva lanciato l'allarme per il continuo assottigliarsi delle risorse umane a disposizione a causa di pensionamenti, trasferimenti, congedi straordinari e congedi ordinari di cui per giusta ragione si sono avvalsi gli appartenenti al settore.La versione integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale www.comune.francavillafontana.br.it.