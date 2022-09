Scoppia l'incendio nel garage: evacuate otto case. Famiglie accolte in strutture del Comune

Paura nella notte a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Un maxi incendio è scoppiato nel garage sottostante la palazzina di via Luca Valente. Dopo circa sei ore di intervento, i vigili del fuoco hanno stabilito in via precauzionale di fare evacuare la palazzina, dopo avere constatato danni strutturali causati dalle fiamme e dal calore, con il coinvolgimento, la compromissione e la funzionalità degli impianti di servizio.

Le sistemazione delle famiglie

Saranno accolte in strutture messe a disposizione del Comune le otto famiglie evacuate. Lo conferma il sindaco Angelo Palmisano. L'incendio è stato spento dopo alcune ore dai vigili del fuoco. Si attende l'esito dei controlli effettuati per verificare se le alte temperature provocate dall'incendio abbiano intaccato la staticità dell'edificio. Un nuovo sopralluogo dei tecnici è previsto per domani mattina. Intanto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione per accertare le cause dell'incendio delle due auto.

Le cause

Le cause sono da ricondursi all'incendio scoppiato su due auto parcheggiate nell'autorimessa aperta, ubicata sotto edificio con 8 appartamenti, siamo intervenuti ed estinto l'incendio.

Sono in corso accertamenti su cosa abbia generato l'incendio scoppiato poco dopo l'una e mezzo di notte. L'intervento è andato avanti fino alle 7, sono intervenuti tre automezzi, dieci uomini compresi il funzionario di turno ed il comandante.