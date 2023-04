Ennesimo episodio vandalico a Brindisi, sempre più bersagliata da atti barbarici che compromettono l’immagine della città. Questa volta è stata colpita la segnaletica stradale verticale, abbattuta nei giorni scorsi senza preciso e apparente motivo arrecando danni e disagi alla circolazione oltre che al decoro pubblico e stradale.

Il caso

A farne le spese sono diversi cartelli riguardanti – per esempio – limiti di velocità, attraversamenti pedonali e divieti di transito e di sosta, sradicati completamente dal terreno e lasciati cadere sui marciapiedi o tra le erbacce: le zone interessate sono soprattutto quelle limitrofe all’aeroporto, come nel caso di via Ruggero De Simone (proprio lungo la parallela della pista), della via che conduce alla chiesa di Santa Maria del Casale partendo dal retro dello stadio comunale Franco Fanuzzi ma anche più interne, come lungo via Massimo D’Antona.

Anche a causa della vicinanza con l’aeroporto, non si tratta certamente del miglior biglietto da visita per una città come Brindisi che ha l’ambizione di affermarsi anche sotto il punto di vista turistico, sfruttando le sue bellezze e le sue potenzialità. Cittadini e turisti, così, si trovano nelle condizioni di assistere a un fenomeno sempre più frequente che penalizza il capoluogo adriatico sotto diversi aspetti, in primis quello della corretta circolazione stradale lungo diverse vie, anche particolarmente trafficate.

Le parole del comandante

«Noi non ne siamo proprio a conoscenza – esordisce il comandante della Polizia locale, Antonio Orefice – e i miei collaboratori non mi hanno riportato nulla su questa spiacevole situazione. Provvederò subito a inviare una pattuglia che possa accertarsi dell’accaduto per poi seguire la prassi. Va detto che la segnaletica appartiene all’Ufficio Traffico del Comune, non alla Polizia Locale: noi possiamo solamente segnalarlo a chi di competenza e lo faremo nell’immediato, così da permettere all’ente di provvedere al ripristino totale della segnaletica interessata da questi episodi di vandalismo. In quella zona, poi, credo che non ci siano nemmeno telecamere. Noi facciamo anche frequenti passaggi in quelle zone nell’arco delle giornate, ma risulta veramente complicato capire e sapere quando avvengono queste azioni che sono puri atti di vandalismo, non credo possano avere una qualsiasi funzione utile anche a chi arreca il danno. Ripeto che, come Polizia Locale, possiamo solo segnalarlo e relazionarlo, vedrò di far intervenire subito una pattuglia a verificare e a fotografare lo stato dei luoghi», prosegue il comandante Antonio Orefice. Dopo aver analizzato la situazione, la pattuglia ha completato il proprio rapporto, permettendo alla Polizia Locale di segnalare correttamente e integralmente l’accaduto all’Ufficio Traffico del Comune di Brindisi che nelle prossime ore interverrà per far tornare funzionante e operativa la segnaletica verticale lungo quelle vie. Con l’auspicio che si possa desistere dal desiderio di arrecare nuovi danni – decisamente evitabili – all’intera città di Brindisi: perché un passo in avanti passa, anche e soprattutto, da questi piccoli gesti.