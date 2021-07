Perdita di butilene da un vagone cisterna: treni bloccati, evacuata la stazione

BRINDISI - Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Brindisi è accorso alla stazione per una perdita di butilene da un convoglio di sette vagoni cisterna. La perdita, a quanto si apprende, si sarebbe verificata nel penultimo vagone.

I disagi

Le forze dell'ordine hanno provveduto a sospendere il traffico dei treni per Lecce e Bari e Taranto. Bloccato anche il ponte De Gasperi, perché il convoglio arriva fin sotto al cavalcavia. Le forze dell'ordine hanno anche provveduto ad evacuare la stazione ferroviaria, per consentire in sicurezza le operazioni di bonifica.