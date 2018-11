Agguato in pieno centro: ferito da due colpi di pistola davanti a una pizzeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le armi sono tornate a sparare al quartiere Sant’Elia di Brindisi. Poco prima della mezzanotte un uomo di 28 anni è stato ferito alla mano destra e al mento da alcuni colpi di pistola sparati nelle vicinanze di una pizzeria di altri locali pubblici in piazza Raffaello.Mistero sulle circostanze e i motivi. Sul posto sono subito giunti un’ambulanza del 118 e una pattuglia delle Volanti per accertare cause e responsabilità. L’uomo ferito è stato portato all’ospedale Perrino e le sue condizioni non sono gravi, è rimasto sempre cosciente: si tratta di una persona che abita poco lontano dal luogo della sparatoria.Sul posto è giunta pure la Polizia Scientifica per i rilievi del caso e la Squadra Mobile per gli approfondimenti investigativi. Gli agenti delle Volanti hanno individuato sul marciapiede due bossoli e tracce di sangue che ora viene analizzato per capire se sia solo del ferito o anche di chi lo ha affrontato.