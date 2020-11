Entra in vigore il Dpcm e il preside riapre la scuola: alunni in classe. Ignorata l'ordinanza della Regione

Entra in vigore il nuovo Dpcm e torna a suonare la campanella. Il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Marzabotto di Brindisi, al rione Bozzano, dopo aver inviato una comunicazione ufficiale alle famiglie degli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado, annunciando la ripresa delle lezioni in presenza, ha riaperto stamane i cancelli a tutti gli scolari e agli alunni della prima media, ignorando di fatto l'ordinanza regionale che ad oggi (e in attesa di una nuova ordinanza che potrebbe demandare ai presidi la decisione sull'apertura) prevede la chiusura di tutte le scuole, ad eccezione dei nidi e delle materne.

Ultimo aggiornamento: 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA