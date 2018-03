CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Aperture no-stop e porte spalancate anche dopo il tramonto. Non ci saranno chiese chiuse durante le prossime festività primaverili. Come anticipato qualche giorno fa da Quotidiano, quest’anno Palazzo Carafa prova a catturare l’attenzione dei primi vacanzieri offrendo alla città oltre 100 ore di visite straordinarie all’interno dei luoghi di culto lungo il principale asse di flusso turistico cittadino. Dalla Basilica di Santa Croce alla Cattedrale, passando per le chiese di Sant’Irene, San Matteo e Santa Chiara: tappe obbligate per chi intende visitare e scoprire parte del patrimonio culturale leccese, saranno fruibili durante tutta la giornata, a disposizione del turista più curioso.«In collaborazione con la Curia Arcivescovile garantiremo a chi visita Lecce di non restare alla porta davanti all’ingresso delle principali chiese barocche della città nelle ore centrali della giornata - dichiara l’assessore comunale al Turismo, Paolo Foresio - e lo facciamo in vista della messa a punto di un programma più strutturato che veda anche l’Università tra i partner e che garantisca risorse e accessibilità al patrimonio culturale della Lecce “Città Chiesa». Il patrimonio storico, artistico e monumentale rappresentato da queste chiese sarà aperto senza soluzione di continuità nelle giornate del 2 aprile (Pasquetta), 25 aprile, 1 e 27 maggio (Cortili aperti) e 2 giugno. La convenzione tra il Comune e la Curia prevede un contributo economico di 2mila euro da parte di Palazzo Carafa per garantire l’apertura nella fascia oraria nella quale le chiese risultano chiuse per indisponibilità del personale preposto all’apertura e nella quale invece si è verificato negli anni scorsi un potenziale consistente afflusso di visitatori.Il contributo coprirà il rimborso spese manovalanza per giorno festivo (con maggiorazione del 35% per straordinario), consumi utenze idriche ed elettriche, spese pulizia degli ambienti.