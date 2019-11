Compra elettrodomestici sul web ma è una truffa: 4 denunce

Quattro persone, di 60, 34, 32 e 31 anni, tutti residenti a Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, poiché ritenuti responsabili di una truffa on line ai danni di una giovane 25enne pugliese.



I militari li hanno individuati sulla base della querela presentata dalla vittima. I quattro sono titolari di profili facebook con accesso alla piattaforma di vendita online Marketplace. La donna ha riferito in sede di denuncia di aver versato la somma di 150 euro ai quattro tramite l'applicativo, per l'acquisto di apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici mai pervenuti. Il denaro invece è stato incassato. © RIPRODUZIONE RISERVATA