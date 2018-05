Uccise il figlio del pentito: dopo sei anni processo al sospetto killer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha scelto la via ordinaria Carlo Solazzo, 42enne di San Donaci, in provincia di Brindisi, l’unico imputato per l’omicidio di Antonio Presta, figlio di un collaboratore di giustizia, ucciso il 5 settembre del 2012. Il gup Michele Toriello ne ha disposto il rinvio a giudizio al termine dell’udienza preliminare che è stata celebrata ieri a Lecce. Il processo nei suoi confronti inizierà a Brindisi, dinanzi alla Corte d’Assise, a partire dal 19 giugno prossimo.Solazzo risponde del delitto “in concorso con persona allo stato non identificata”.Gli sono state contestate diverse aggravanti: la premeditazione “avendo organizzato l’agguato procurandosi l’autovettura e le armi”, l’aver commesso il fatto per agevolare la frangia della Scu operante a San Donaci e Cellino San Marco “cui apparteneva”, e la modalità mafiosa, avendo agito “nel centro del paese con inusitata violenza anche al fine di riaffermare il potere di intimidazione dell’associazione cui apparteneva”.