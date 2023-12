Omicidio per l'eredità, la versione del presunto killer: «La pistola era della vittima, l'ho raccolta da terra e ho sparato»

Avrebbe fornito la sua versione di quanto accaduto il 34enne Daniele Musciacchio, presunto killer e cognato di Nicola Ladisa, l'uomo di 42 anni ucciso ieri mattina in via Canonico Bux, nel rione Libertà di Bari. Sottoposto a fermo per omicidio volontario, è in carcere in attesa della fissazione dell'udienza di convalida. A quanto si apprende, il 34enne avrebbe riferito di aver discusso con toni accesi con la vittima con cui avrebbe avuto una colluttazione durante la quale il 42enne avrebbe tirato fuori una pistola che sarebbe poi caduta. Il 34enne l'avrebbe raccolta per poi premere il grilletto. Almeno quattro i proiettili che hanno centrato la vittima ad addome e torace. Secondo quanto emerso finora dalle indagini della polizia, coordinate dalla procura di Bari, il movente del delitto sarebbe da ricercare in dissapori di natura economica legati a una eredità lasciata dal padre della vittima, morto l'anno scorso, a lui e a sua sorella.

Il nodo dell'eredità e la lite

Si tratterebbe di alcuni appartamenti, del garage in cui lavorava il 42enne e di un lido balneare a Palese.

Il mancato accordo tra i due avrebbe innescato continui litigi diventati frequenti negli ultimi tempi. Discussioni che avrebbero coinvolto anche i rispettivi coniugi. Ieri l'ennesima lite e l'omicidio. Il corpo del 42enne, che aveva qualche precedente, si trova nell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari dove il professore Antonio De Donno eseguirà l'autopsia nei prossimi giorni.