Ci sarà tempo sino al 28 aprile per presentare osservazioni, opposizioni o domande “concorrenti” al ritorno della ruota panoramica in piazzale Lenio Flacco, sul lungomare di Brindisi. Così come accaduto lo scorso anno, infatti, l’azienda Crazy Dance di Claudio Montenero ha presentato nuovamente all’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico meridionale l’istanza per la realizzazione della struttura, dove era posizionata anche nel 2022.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Inaugurata la ruota: “panoramica” mozzafiato sul lungomare di Brindisi BRINDISI Brindisi, una cabina "vip" con prosecco sulla ruota panoramica. L'ironia sui social IL PROGETTO Una ruota panoramica a ridosso del porto: l'idea per l'estate a Brindisi

Il possibile ritorno della ruota

L'area complessiva per cui la Crazy Dance chiede la concessione è di 260 metri quadri e la durata della stessa è per 177 giorni complessivi. Ora, come accade in questi casi che sono di competenza demaniale marittima, è stata avviata la procedura per raccogliere eventuali pareri di segno diverso. Lo scorso anno l’attrazione viaggiante rimase a ridosso del lungomare brindisino per un lasso di tempo simile, tra maggio e settembre, partendo dal tardo pomeriggio ed arrivando sino alla tarda serata. Il prezzo del biglietto era stato quantificato in 7 euro.

Il successo dello scorso anno

In molti sono stati attirati dalla ruota (anche per la particolare collocazione): i proprietari avevano parlato di un ottimo riscontro avuto durante i circa 5 mesi di attività, con molte persone che hanno voluto avventurarsi sulla ruota e godere del panorama del porto da una prospettiva inedita. E non si è tratta solo di brindisini, visto che si è parlato anche di diverse presenze dalla provincia e dal Leccese. Anche in considerazione del successo avuto qualche mese fa, l’azienda ha deciso di presentare una nuova istanza anche per il 2023, ripartendo da quanto fatto in precedenza.

Le caratteristiche tecniche

La ruota montata nel 2022, aveva spiegato Montenero, aveva un’altezza di 33 metri, con 17 metri di lunghezza e 14 di larghezza ed era stata posizionata, come detto, su piazzale Lenio Flacco, nella zona ai piedi della scalinata che scende da via Pasquale Camassa. Per l’occasione erano stati anche disposti degli accorgimenti per la viabilità, con divieto di sosta sul piazzale ed in alcune delle vie circostanti. L’attrazione viaggiante era composta da venti “gondole”, ovvero i cabinati su cui salivano gli utenti: uno di questi era una sorta di “balconata vip”, con spazi più larghi e la possibilità di bere dello spumante a bordo. Parallelamente, un’altra delle gondole, anch’essa più larga rispetto alle altre, era riservata ai disabili, accogliendo al suo interno chi avesse voluto salire con la sedia a rotelle.

Le ipotesi degli anni passati, mai realizzate

Non si è trattato della prima volta in cui è spuntata l’ipotesi di una ruota panoramica in città, anche se si è trattato della prima volta che si è riusciti a posizionare l’attrazione in uno dei luoghi più suggestivi di Brindisi (così come accaduto in altre realtà anche piuttosto vicine). In particolare, tra gli esempi relativamente più recenti c’è quello della proposta che ha avuto come tramite lo Zoo Safari di Fasano, che prevedeva proprio a piazzale Lenio Flacco una struttura della ditta De Rocchi, alta 40 metri e pesante 80 tonnellate (uno dei due impianti a disposizione dello stesso Zoo Safari): l’idea iniziale, quella di renderla un’attrazione per le festività di Natale del 2018. Nelle settimane successive furono effettuati tutti i rilevamenti del caso, decidendo (nonostante la proposta di location alternative come Monumento al Marinaio, Sant’Apollinare, via Spalato e parco del Cillarese) per non portare avanti la proposta progettuale.