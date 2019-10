Premiate con il Blue Park Award le oasi protette più curate al mondo: c'è una pugliese, ecco qual è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il “Marine conservation institute”, fra i più importanti enti impegnati a livello mondiale nella conservazione degli ambienti marini, ha premiato l'area marina protetta di Torre Guaceto - in provincia di Brindisi - con l'assegnazione del Blue Park Award . «Si tratta - evidenzia una nota del consorzio di gestione dell’oasi - del primo caso di area protetta italiana che ha ottenuto questa onorificenza».Sedici, in tutto, le aree protette mondiali riconosciute dall'istituto. Le altre sono: l’atollo di Aldabra, nell’oceano Indiano; l’Arnavon community marine park, nelle Isole Salomone; l'Amp delle Isole del Canale del Nord, in California; il Parque Nacional Isla del Coco, in Costa Rica; la Reserva Marina de Galápagos, in Ecuador.I Blue Park Awards sono stati istituiti dal Marine Conservation Institute per incoraggiare i governi a salvaguardare la fauna marina, proteggere gli habitat critici, promuovere la resistenza ai cambiamenti climatici e garantire la bellezza degli oceani.«Entrare nella rete dei Parchi Blu - commenta Riccardo Rossi , sindaco di Brindisi , comune nel cui territorio ricade parte della riserva - significa rappresentare un esempio anche per gli altri e ci sprona a continuare sulla strada intrapresa».