Omicidio Luigi D'Errico, 16 anni di carcere per Salvatore Carluccio

Condanna in abbreviato a 16 anni di reclusione per il 25enne Salvatore Carluccio, di Torre Santa Susanna, che nel febbraio dello scorso anno uccise con un colpo di pistola il 31enne Luigi D'Errico, anch'egli di Torre Santa Susanna. Per la gup del tribunale di Brindisi Barbara Nestore fu omicidio volontario e non colposo (come sostenuto dalla difesa). La pm Paola Palumbo aveva chiesto al termine della sua requisitoria 21 anni di carcere.

I fatti risalgono alla notte tra il 12 e il 13 febbraio 2023, intorno alle 3 del mattino. Dalla porta-finestra di un'abitazione in via dei Mille a Torre Santa Susanna partì uno sparo da una Glock calibro 9x21. Il proiettile centro in pieno la nuca di D'Errico, che era in compagnia di altri amici.

D’Errico fu soccorso e condotto d’urgenza in ospedale a Brindisi, disperate le sue condizioni. Sarebbe spirato nel reparto di Rianimazione dopo ben 38 ore di agonia. Dopo la dichiarazione di morte cerebrale, la famiglia decise di donare i suoi organi.

L'omicidio

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Francavilla Fontana e dai loro colleghi della Stazione di Torre Santa Susanna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brindisi (sostituta Paola Palumbo) con l’interessamento iniziale della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, si concentrarono sia sull’ascolto dei testimoni, sia sui filmati delle numerose telecamere presenti nell’area in cui il delitto era stato commesso. Gli investigatori giunsero a identificare il presunto tentato omicida – presunto omicida volontario al momento della morte di D’Errico – nel breve volgere di poche ore. Oltre che l’aver ammazzato il 31enne, all’allora 24enne fu contestata la ricettazione dell’arma da fuoco (risultata rubata).

Carluccio, difeso dall’avvocato Roberto Cavalera, finì per confessare di aver sparato dicendo di aver temuto volessero ucciderlo dato che – disse – a Torre erano in tanti a volerlo morto. Sostenne, insomma, di aver agito per una sorta di legittima difesa dopo aver visto arrivare dal suo impianto di videosorveglianza, collegato al televisore, un gruppo di persone con felpe e cappucci calati sul capo. Di qui l’ipotesi, tutta sua, che quella gente si trovasse lì per farlo fuori.

Quella notte con D’Errico c’erano altri tre suoi amici, che lo accompagnarono in ospedale. Sta di fatto che il 25enne finì sotto processo per omicidio aggravato, porto e possesso illegale della pistola (che pare si fosse procacciato a Milano), ricettazione della stessa (risultata oggetto di furto) e spari in luogo pubblico.

Le parti civili, ossia i familiari di D’Errico, erano costituite a processo con gli avvocati Michele Iaia del Foro di Bari e Raffaele Benfatto del Foro di Lecce.

Dopo aver letto le motivazioni - deposito entro 90 giorni - la difesa di D'Errico potrà proporre appello.