Melissa Bassi, allarme bomba davanti alla scuola "Morvillo Falcone": scattano le indagini

Allarme bomba in serata nei pressi della scuola superiore "Morvillo Falcone" di Brindisi proprio all'indomani dell'anniversario della strage in cui perse la vita 12 anni fa la studentessa Melissa Bassi. Le procedure di sicurezza sono scattate per un trolley lasciato incustodito proprio di fronte all'ingresso dell'istituto scolastico. Il caso è rientrato poco prima delle 23 quando il bagaglio è stato aperto dal personale della Polizia scientifica: all'interno c'era soltanto biancheria. Tuttavia, sono in corso indagini e accertamenti. L'obiettivo è capire se sia stato un gesto voluto e quindi dimostrativo proprio in concomitanza delle cerimonie in ricordo della strage, oppure una semplice dimenticanza che ha fatto il paio con la coincidenza di date.

L'intervento

L'area era stata transennata per consentire le operazioni di recupero. La strage, come è noto, avvenne il 19 maggio 2012: l'esplosione della bombola di gas, piazzata e poi azionata dall'attentatore, l'imprenditore di Copertino Giovanni Vantaggiato, uccise la sfortunata studentessa 16enne di Mesagne che in quel momento stava per entrare a scuola.

E ieri sera quindi, quando il bagaglio abbandonato è stato avvistato, è scattato subito l'allarme: il trolley era davanti alla fermata dei pullman di una società che effettua collegamenti extraurbani e non è escluso che possa trattarsi della distrazione di un passeggero che potrebbe aver dimenticato lì la valigia. Il bagaglio era incustodito, sul marciapiede, dalle 19. Dai filmati di alcune telecamere della zona potrebbero emergere elementi utili.