Le tre prove scritte degli esami di terza media, italiano matematica e lingue, dovevano svolgersi l’11, il 12 e il 13 giugno ma questo non è più possibile nella città Brindisi, occorre riorganizzarsi in vista della cena del G7 nel Castello Svevo.

La comunicazione della Prefettura

La comunicazione ufficiale è arrivata ieri, il prefetto Luigi Carnevale ha infatti inviato una nota all’ufficio scolastico dell’ambito territoriale di Brindisi con cui invita tutti i dirigenti degli istituti comprensivi della città a non programmare gli esami nella data del 13 giugno, che è il giorno in cui è previsto l’arrivo dei leader mondiali a Brindisi per partecipare alla cena di benvenuto. «Come noto nel prossimo mese di giugno si svolgerà nel territorio di questa provincia il vertice G7 dei capi di stato e di governo - si legge nella nota del prefetto di Brindisi -, per il quale sono in fase di adozione adeguate misure di sicurezza che comporteranno, tra le altre, limitazioni o restrizioni temporanee alla circolazione stessa. Nello specifico nella giornata del 13 giugno si potranno registrare particolari disagi sul territorio di questo capoluogo che ospiterà un evento conviviale organizzato dal Presidente della Repubblica».

La sicurezza dei capi di Stato

Sarà infatti il 13 giugno il giorno più critico per la gestione della sicurezza e la collaborazione della cittadinanza. Nell’area di “massima attenzione” saranno chiuse le scuole e le attività pubbliche. Il perimetro dell’area dovrebbe andare da via provinciale per San Vito all’altezza del parco Cillarese fino al lungomare Regina Margherita all’altezza di via Montenegro. Dal lato Casale da via Amerigo Vespucci fino al monumento al Marinaio d’Italia. Nella zona rossa sarà vietato, sempre il 13 giugno, il passaggio ai veicoli ma anche ai pedoni per una fascia oraria ancora da definire. Dal 12 giugno, invece, bisognerà svuotare l’area interdetta dai veicoli parcheggiati, quindi i residenti dovranno organizzarsi per soluzioni alternative.

Lo slittamento delle date

«Ferme restando le limitazioni che verranno disposte in alcune aree della città, si sottopone alla signoria vostra - continua nella nota il prefetto Carnevale rivolgendosi alla dirigente dell’Ufficio scolastico di Brindisi - l’opportunità di sensibilizzare i dirigenti scolastici a non calendarizzare sessioni di esami negli istituti del comune di Brindisi in quella data». Si è già organizzata la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Centro, Angela Citiolo, che guida le scuole che si trovano all’interno della zona rossa, letteralmente a due passi dal castello Svevo. La decisione è stata quella di mantenere la data dell’11 giugno per la prova scritta di italiano e di spostare le altre due prove, matematica e lingue, che erano in calendario il 12 e il 13, al 14 e 15 giugno. «Ero stata contattata da tempo direttamente dal funzionario del Ministero dell’Interno dato che la scuola Salvemini che dirigo è particolarmente interessata dall’incidenza dell’evento - racconta la dirigente scolastica Citiolo -. Ci eravamo già confrontati e devo dire che ho trovato la massima disponibilità ed attenzione. Ci dovevamo aggiornare sulle misure di sicurezza che poi sono arrivate attraverso la nota del prefetto con disposizioni molto chiare. Così ho subito riorganizzato insieme ai miei collaboratori il calendario delle prove d’esame e diffuso la circolare a docenti e famiglie».

Scelte differenti

La possibilità di dover riorganizzare le date degli esami era già nell’aria, diversi dirigenti stanno lavorando alle alternative. L’istituto comprensivo Casale ha già comunicato che anticiperà le prove scritte partendo da sabato 8 giugno con italiano e poi il 10 e l’11 giugno con gli altri due esami. C’è chi sceglierà, quindi, di anticipare e chi di posticipare le date degli esami di terza media. L’intervallo di tempo in cui muoversi, secondo le linee guida ministeriali, va dal termine dell’anno scolastico che per la Puglia è fissato al 7 giugno, alla fine del mese di giugno. C’è da considerare anche il tempo necessario per le prove orali. Per questo motivo l’11, il 12 e il 13 giugno erano state scelte come date ideali, ma lo spirito di adattamento dei dirigenti è stato immediato, riconoscendo l’importanza dell’evento e il bisogno di garantire la sicurezza.