Piromani scatenati: tre auto incendiate in poche ore nel Brindisino

Notte di fuoco tra San Pietro Vernotico e Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Nel giro di qualche ora sono andate a fuoco tre auto. Due si trovavano all’interno di un’officina di carpenteria all’interno dei capannoni della ex Primavera alle porte di San Pietro, la terza era parcheggiata in via San Donaci a Cellino.Provvidenziale in entrambi i casi l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i veicoli. Si indaga sulle cause che hanno scatenato gli incendi. L’immobile sulla via del mare è stato anche in passato interessato da incendi, l’ultimo lo scorso luglio quando ad andare a fuoco furono cumuli di rifiuti di vario genere depositati nel cortile dell’officina.