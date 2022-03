Ostuni, sequestrata isola ecologica. Non era a norma

Nuovi guai per l’isola ecologica di Ostuni: disposto il sequestro preventivo del centro di raccolta comunale in contrada Santa Caterina. Concessi 20 giorni all’amministrazione per individuare, di concerto con il gestore, una soluzione alle varie problematiche da tempo presenti. Intanto la struttura potrà funzionare solo per la normale attività, con la possibilità, da parte degli utenti, di continuare a conferire i rifiuti differenziati. Il provvedimento trae origine da una serie di esposti giunti alla Procura di Brindisi per le criticità ambientali nell’agosto del 2021.

Le indagini

Dopo l’attività investigativa il pubblico ministero titolare del fascicolo ha chiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Brindisi il provvedimento di sequestro preventivo dell’area, dove tra l’altro sono ripresi i lavori di riqualificazione. Contro il provvedimento del Gip il comune di Ostuni ha deciso di presentare istanza di riesame, ed ogni altra procedura per ottenere il dissequestro del centro comunale di raccolta. Stesse circostanza e provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria nel dicembre del 2019, con il sequestro del sito e l’operatività della struttura con la prescrizioni di adeguati interventi a tutela della salute pubblica.

