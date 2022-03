«Noi vogliamo il verde» Raccolte le prime firme contro l'isola ecologica

Raccolte oltre 200 firme contro la realizzazione dell'isola ecologica in via Caiulo a Lecce. Dopo la delibera approvata dall'amministrazione comunale per la creazione di un centro raccolta dei rifiuti, i residenti della zona Fondone si sono ritrovati ieri mattina per firmare una petizione. L'incontro è avvenuto tra via Carrà e Caiulo, esattamente dove dovrebbe sorgere l'isola ecologica. Circa 400 condomini hanno partecipato alla riunione...

