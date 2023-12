Malore alla guida, sbanda con l'auto sulla tangenziale: morto 25enne

Un 25enne è morto questo pomeriggio per un malore mentre era alla guida di una Ford Focus sulla tangenziale di Brindisi, nei pressi di una rotatoria per la strada statale 7. A quanto si apprende l’auto del giovane avrebbe sbandato per qualche metro, per poi arrestarsi sulla destra della carreggiata.

Sul posto sono interventi gli agenti della polizia stradale e personale del 118. Vano è stato ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari.