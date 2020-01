Lite in birreria, 29enne ferito al collo con un bicchiere: è grave

BRINDISI - Con un bicchiere in vetro ha ferito l'avventore di una birreria di Brindisi recidendogli parzialmente la vena giugulare, rischiando di ucciderlo. È accaduto ieri sera. I carabinieri del Nucleo operativo hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari Andrea Campioto, 42 anni. Deve rispondere di lesioni personali gravi. Il ferito è un 29enne con il quale Campioto ha avuto un diverbio. La vittima, ferita al collo, è stata trasportata in codice rosso al ospedale 'Perrinò e sottoposta a intervento chirurgico. Ora è in prognosi riservata, mentre Campioto ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA