Accoltella un barista in piazza: 47enne arrestato per tentato omicidio

Si è avvicinato al suo obiettivo in piazza Maria Santissima Assunta, a Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di Lecce . E lo ha colpito con un coltello, proprio vicino al bar dove la vittima lavora. E' avvenuto ieri sera, verso le 22, per motivi che ora saranno i carabinieri a tentare di capire, anche ricostruendo nel dettaglio come sono andati i fatti.Di certo c'è stato un arresto per tentato omicidio: in manette Andrea Signore, 47 anni. I militari della sezione Radiomobile della compagnia di Lecce hanno sequestrato la lama e atteso l'arrivo dell'ambulanza del 118, che ha subito accompagnato il giovane colpito all'ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano. Si trova ora ricoverato in gravi condizioni, la prognosi resta riservata.