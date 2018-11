In chat consente all'amante giochi erotici con la figlia: condannati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatti e video-hot della figlia di 7 anni inviati all’amante virtuale di Brindisi, un ispettore 51enne dell’Inail che ora è stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione dopo essere stato accusato di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico dal Tribunale di Perugia. Luogo, un zona del Marscianese, dove vive la donna 43enne incontrata in chat nel 2017, anche lei condannata a due anni e dieci mesi per quanto accaduto. E’ quanto stabilito dal gup Piercarlo Frabotta nei loro confronti dopo aver scelto entrambi il rito abbreviato: secondo la Procura che li ha inquisiti avevano scambiato materiale (foto e video) dal contenuto sessuale e con protagonista la figlia minore dell’imputata.L’imputata dopo l’arresto era uscita dal carcere e posta ai domiciliari, mentre la figlia era stata affidata alle cure del padre. Più pesante invece la condanna inflitta al 51enne brindisino, un insospettabile, che davanti al giudice si è dichiarato completamente estraneo ai fatti. L’imputato nei mesi scorsi era stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare eseguita dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi (ora è ai domiciliari) ed ottenuta dal pubblico ministero dopo aver sequestrato e sottoposto a perizia i computer e i telefonini in uso all’uomo.