Galatina, azzerata la Giunta dopo la rottura con Andare Oltre. Amante: «Nuove geografie politiche»

Il sindaco di Galatina, Marcello Amante, ha azzerato la giunta comunale. La comunicazione è arrivata ieri ed è stata annunciata anche sui social dal primo cittadino che spiega: «Dopo le modifiche nella geografia politica intervenute a partire dallo scorso Consiglio Comunale e dopo aver preso atto della richiesta che da più parti della mia maggioranza mi è pervenuta per una valutazione politica complessiva, ho firmato il decreto di azzeramento della Giunta Comunale e ho immediatamente convocato tutti i consiglieri comunali che si riconoscono nella nostra azione politico-amministrativa al fine di fare le valutazioni del caso.

Al termine dei colloqui che avverranno a strettissimo giro, sarà mia premura comunicare le risultanze».

Lo strappo con Andare oltre e l'appoggio di Mellone a Vergine

La nuova geografia in Comune è stata determinata dallo strappo con il gruppo di Andare Oltre e dall’appoggio ormai dichiarato dell’ex alleato di Amante, il sindaco di Nardò Pippi Mellone, al suo avversario Fabio Vergine che alle prossime comunali sfiderà il sindaco uscente. Per questo motivo, Amante ha revocato le deleghe agli assessori in carica (il vicesindaco Maria Giaccari, Cristina Dettù, Nicola Mauro, Antonio Palumbo e Loredana Tundo) e avviato il confronto con la maggioranza. Oltre alle sue civiche di riferimento, il sindaco uscente può contare sul sostegno anche del gruppo Puglia Popolare Galatina con la recente convergenza del consigliere indipendente Michele De Paolis.