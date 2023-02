In centro con addosso la droga e un coltello. Scattano due denunce

A spasso con la droga (in totale 6 grammi di hashish con quelli rinvenuti anche in casa) e un coltello per le vie del centro storico di Brindisi, dove è stata inoltre sedata una rissa che coinvolgeva un cittadino straniero. Due le denunce che gli uomini della Sezione volanti hanno effettuato venerdì scorso a carico di giovani brindisini che ora dovranno rispondere all’autorità giudiziaria competente di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti a offendere. In mattinata, è stata una pattuglia della Questura ad effettuare un controllo a carico di un giovane già “noto” agli uffici di Polizia.

I fatti

Nel corso dell’operazione di identificazione, sarebbe stato l’atteggiamento assunto dal giovane a destare qualche sospetto, tanto da indurre i poliziotti ad approfondire gli accertamenti del caso. Un’intuizione che si è rivelata fondata quando sono stati scoperti alcune dosi di hashish.



A quel punto, nei confronti del giovane è scattata una perquisizione domiciliare avvenuta con il prezioso ausilio dei cinofili in forza alla Polizia di Frontiera. Nell’appartamento è stata quindi scoperta un’altra piccola quantità di hashish che insieme a quella già rinvenuta è risultava essere pari a circa 6 grammi. Durante quella ricerca è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un coltello utilizzato per sezionare le. Scattata una denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono in corso indagini per risalire ai fornitori della sostanza stupefacente. Tutt’altra storia quella avvenuta nel corso pomeriggio, quando un’altra pattuglia delle Volanti è intervenuta nel centro cittadino per cercare di sedare una lite che coinvolgeva un brindisino e un giovane straniero, segnalata a un numero di emergenza da alcune persone. All’arrivo deiil brindisino ha cercato di allontanarsi dal posto liberandosi di un coltello multiuso che nascondeva in una tasca. Un tentativo di fuga he si è dimostrato vano: i poliziotti sono infatti riusciti a bloccarlo in pochissimo tempo e a recuperare il coltello (poi sequestrato) che non era stato utilizzato durante la lite.Dopo le formalità di rito, il giovane è stato denunciato per. Dopo gli ultimi rinvenimenti di droga è questo l’ultimo bilancio dei controlli operati dalla polizia, relativi a un rafforzamento dei servizi (che avvengono costantemente lungo tutto il territorio) come disposto dal questore Annino Gargano. Nel corso dell’ultima settimana, era stato un insolito via vai di ragazzi a far scattare un altro servizio antidroga che ha visto il sequestro di 142 grammi di sostanza stupefacente fra marijuana e hashish. Gli agenti delle Volanti avevano trovato 95 grammi di hashish all’interno di una palazzina popolare dele 47 grammi di marijuana presso il parco Buscicchio di via Mantegna (sempre sullo stesso quartiere), dove un giovane aveva fatto perdere le tracce alla vista di una pattuglia, lasciando la droga sul posto. L’attività intrapresa dalla Questura di Brindisi continuerà neianche nel corso di questo week end.