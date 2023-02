Incidente tra auto e moto: un centauro finisce in ospedale

Grave incidente stradale ieri sera a Racale con un centauro di 29 anni, rimasto ferito e trasportato d’urgenza in ospedale a Tricase. Il violento impatto tra una Fiat Punto, condotta da un uomo e la moto con il sella il giovane, è avvenuto intorno alle 21.30 in prossimità dell’incrocio tra via Melissano e via Lucania. Punto stradale molto trafficato e già in passato teatro di altri gravi incidenti stradali.

Ferito un centauro



Ad avere la peggio nello scontro è stato il centauro, sbalzato dal mezzo a due ruote e scaraventato sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi lanciata da alcuni automobilisti di passaggio. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, dopo aver prestato le prime cure al giovane ferito, hanno disposto il ricovero in codice rosso al “Panico” di Tricase. In ospedale al centauro sono state riscontrate ferite multiple agli arti inferiori e un trauma cranico commotivo che ha richiesto maggiori accertamenti. Dopo alcune ore di apprensione la situazione clinica è migliorata e il giovane è ora fuori pericolo. Sotto choc il conducente della vettura coinvolta.



Sul luogo del sinistro per i rilievi planimetrici e stabilire l’esatta dinamica dell’impatto tra i due mezzi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.