La finanza controlla ristoranti, pasticcerie, bar, panifici ed agriturismi e scopre 21 lavoratori in nero e irregolari

Ristoranti, pasticcerie, bar, panifici ed agriturismi passati al setaccio dalla guardia di finanza: scoperti 21 lavoratori in nero e irregolari. L'operazione è delle fiamme gialle del Comando Provinciale di Brindisi che ha svolto controlli mirati in vari esercizi pubblici. I finanzieri hanno individuatosei lavoratori in nero e 15 irregolari negli esercizi pubblici attivi sui territori di Brindisi, Fasano, Cisternino e Francavilla Fontana.

Sette i datori di lavoro segnalati all'Autorità giudiziaria mentre le indagini della finanza proseguono per verificare se vi siano ipotesi di evasione fiscale.