Brindisi avvolta nella nebbia: aerei dirottati su altri scali e disagi sulle strade

Disagi e trasporti in affanno da ieri sera a Brindisi a causa di una fitta nebbia scesa sulla città e su gran parte della provincia. La scarsa visibilità provocata dall'alto tasso di umidità e dall'assenza di vento ha fortemente condizionato il traffico aereo consentendo il decollo in prima mattina di due aerei per Roma e uno per Treviso nelle ore centrali, quando le condizioni meteo hanno consentito una ripresa parziale dell'attività aeroportuale.Sono stati invece dirottati su Bari cinque dei sei arrivi, mentre il volo da Francoforte è stato fatto scendere a Lamezia Terme, provocando forti disagi ai passeggeri costretti a proseguire via terra.La nebbia si è diradata nelle ore centrali e dal primo pomeriggio è comparsa rallentando il traffico veicolari e l'attività all'interno del porto di Brindisi. Nessun problema per il traffico ferroviario.