Auto vendute in nero per sei anni: denunciato il titolare della concessionaria

Una concessionaria auto di Brindisi, completamente sconosciuta al fisco, avrebbe venduto, complessivamente, 1.642 auto 'in nero' con ricavi occultati per quasi 4 milioni di euro. Lo hanno scoperto i finanzieri della città pugliese nelle scorse settimane, a seguito di una indagine di contrasto all'evasione fiscale.

Evasione totale

Secondo quanto accertato nella verifica, dal 2016 al 2022, non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi, risultando, pertanto, evasore totale. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito il volume d'affari della ditta derivante dalle vendite delle auto: le scritture contabili non sono mai state istituite. Le irregolarità sono state segnalate agli uffici finanziari per i conseguenti recuperi a tassazione e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Una denuncia

Il titolare della ditta è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di omessa presentazione delle relative dichiarazioni fiscali.