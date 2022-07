Aeroporto di Brindisi, l'azienda teme la tassa di imbarco ma garantirà gli investimenti

Un fatto è certo: gli operatori turistici, gli imprenditori e i cittadini che fanno riferimento all’aeroporto del Salento considerano come una sorta di tassa sul territorio la decisione annunciata dal Comune di Brindisi di aderire all’intesa con il Governo per poter utilizzare l’articolo 43 del Decreto Aiuti che permette ai comuni sede di aeroporto che hanno difficoltà di introdurre una tassa di imbarco da 1 a 3 euro a partire dal 2023 per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati