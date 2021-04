Voli e navi da crociera collegati via mare: il progetto “Polo Air & Cruises” sempre più vicino

Dall'aereo alla nave da crociera, senza bisogno di cercare taxi o autobus per attraversare tutta la città. Punta ad intercettare il traffico cosiddetto “fly & cruise” il progetto di Aeroporti di Puglia denominato “Polo Air & Cruises” che sarà presentato a breve alla Regione e al quale Adp sta lavorando in collaborazione con l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale.

Il progetto

L’idea, che non è nuova ma della quale anzi si parla ormai da diversi anni, è quella di creare un collegamento diretto - via mare - tra l’aeroporto di Brindisi e le banchine del porto dedicate al traffico crocieristico. In questo modo, i crocieristi in partenza dallo scalo messapico potrebbero raggiungere il capoluogo in aereo per poi usufruire di un collegamento diretto che in sostanza li porterebbe direttamente a bordo della nave da crociera.

Un “circuito” che integrerebbe al suo interno anche tutti i controlli del caso, oltre al trasferimento dei bagagli. Una facilitazione notevole e soprattutto un modo per incentivare il maggior numero possibile di crocieristi ad imbarcarsi da Brindisi.

Un progetto che il presidente dell'Authority Ugo Patroni Griffi ritiene «tra le opere prioritarie per il porto: il segmento “fly & cruise” può essere aggredito molto bene nel porto di Brindisi». Ma, sottolinea il presidente, il progetto «è legato ai nuovi accosti di Sant’Apollinare. Non è concepibile, infatti, portare i crocieristi in mezzo al porto industriale».