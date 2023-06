Detenuta cuce in carcere un manto di 20 metri per la Madonna. «Un'esperienza meravigliosa»

Dalle mani di una 43enne pugliese reclusa nel carcere di Trani, nella Bat, un manto dedicato alla Madonna. Lungo venti metri e largo due, su commissione dell'emittente radiofonica Radio Maria, è stato cucito dalla detenuta nella sartoria dell'istituto di pena in cui lavora per conto del brand "Made in carcere". «È stata un'esperienza meravigliosa e non è un caso che per vivere questa opportunità e avere queste sensazioni avrei dovuto essere qui», ha detto la donna.

La commissione per l'emittente radiofonica

Il cappellano del carcere, don Raffaele Sarno, ha fatto da tramite tra la detenuta e l'emittente mariana. «Don Raffaele mi ha chiesto se potevo farla e io, senza esitare, ho accettato perché ho sentito i brividi sulla mia pelle», ha detto la 43enne. La mancanza per i nipoti e soprattutto per i figli si fa sentire. «Nella mia vita ero credente ma in questo posto ho trovato la vera fede che mi ha donato felicità», ha detto la detenuta.