"Terlizzi sito storico Grimaldi": sarà il principe Alberto di Monaco a inaugurare l'insegna stradale

Cresce l'attesa per l'arrivo a Terlizzi del Principe Alberto II, sovrano di Monaco. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, cui il Comune di Terlizzi ha recentemente aderito. L'arrivo del principe sovrano per la visita a Terlizzi, dove Alberto II torna dopo 25 anni in quello che fu il feudo dei Grimaldi dal 1532 al 1641, è previsto per domani alle 14.30. Domani sera il principe si sposterà a Trani. Il giorno dopo, giovedì, sarà a Canosa e a Poggiorsini, in serata a Matera. Venerdì concluderà il tour pugliese con una visita privata ad Alberobello.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Il principe Alberto di Monaco arriva in Puglia: ecco il suo... TERLIZZI Il centrosinistra ha deciso: è De Chirico il candidato a...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in vacanza nel Salento

Il programma della visita

All’ingresso della città, in via Giovinazzo, il sovrano svelerà l’insegna stradale “Terlizzi sito storico Grimaldi” per poi far visita, nella chiesa Santa Maria, alla tomba di un suo antenato vissuto nel 1546. A seguire, in piazza Cavour, ci sarà il saluto ufficiale da parte del sindaco Ninni Gemmato e l’esecuzione degli inni nazionali. In corso Umberto, in corrispondenza del Mercato Lloy, sarà scoperta una iscrizione lapidea in memoria della Signoria dei Grimaldi di Monaco, mentre più avant,i nella Cattedrale di Terlizzi avverrà l’incontro con il vescovo monsignor Domenico Cornacchia. L’evento conclusivo è in programma presso la Pinacoteca “Michele de Napoli”, in corso Dante Alighieri 9, dove sarà esposta la preziosa croce d’argento donata al Capitolo della Collegiata di Terlizzi, da parte di Onorato Grimaldi che, dal 1632 all’anno della morte 1639, fu signore feudale e arciprete di Terlizzi.

Bari, musei aperti: da Banksy ad "anime inquiete", cosa vedere e gli orari di apertura

Il legame tra la città e i Grimaldi

Esiste un solido legame storico tra la città di Terlizzi e i Grimaldi. Terlizzi, infatti, entrò a far parte dei numerosi possedimenti che l’imperatore Carlo V concesse ai Grimaldi, famiglia di origini genovesi che si stabilì, già in epoca medievale, su quella roccaforte di Monaco destinata poi a diventare il Principato che oggi tutti conoscono. Dal 1532 fino al 1641, le vicende umane, politiche, economiche e storiche della città dei fiori si intrecciarono per ben oltre un secolo con quelle della signoria dei Grimaldi di Monaco, a tal punto da consentire a Terlizzi di evolvere e progredire in una bella e dinamica città, fiorente ed economicamente intraprendente, ricca di monumenti. La presenza dei Grimaldi a Terlizzi segnò, inoltre, un’importante fase di sviluppo economico, demografico e culturale della città. In quell’epoca arrivarono in città opere d’arte di grande notorietà, quali i dipinti di Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone, e del bresciano Giovanni Girolamo Savoldo, capolavori in assoluto della pittura veneziana in Puglia.

La viabilità

Per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, la Polizia Locale di Terlizzi ha istituito, dalle ore 7.30 alle 20.30 (e comunque sino al termine della visita ufficiale), il divieto di transito e sosta in via Giovinazzo (dall’intersezione con viale dei Giardini), viale Roma, corso Vittorio Emanuele, via Sarcone (tratto in corrispondenza della chiesa Santa Maria), piazza Cavour, piazza IV Novembre, corso Umberto, piazza Don Tonino Bello e corso Dante Alighieri il giorno 20 aprile 2022. Ai contravventori/trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada oltre alla rimozione forzata dei veicoli.