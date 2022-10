Il principe Alberto di Monaco atterrato al Gino Lisa di Foggia: tour tra Puglia e Basilicata

Il principe Alberto di Monaco è atterrato in mattinata all'aeroporto Gino Lisa di Foggia. Era a bordo di un 'Falcon 8 X'. A quanto si apprende, il principe visiterà alcuni feudi dei Grimaldi in Basilicata, a Ripacandida; e in Campania, a Monteverde.

L'itinerario

Dopo l'atterraggio Alberto di Monaco si è allontanato a bordo di un'auto scortato da cinque veicoli e ha imboccato la strada in direzione Candela. Nell'aeroporto Gino Lisa i voli di linea sono ripartiti lo scorso 30 settembre dopo 11 anni. Il principe, invece, era stato in Puglia appena prima dell'estate per un tour nel corso del quale aveva ottenuto riconoscimenti e presenziato ad alcune inaugurazioni.