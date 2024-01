Alberto di Monaco, nei quaderni segreti del contabile (licenziato) le spese folli della famiglia reale: Charlene pagava la colf in nero, al cuoco 300 euro al giorno

Un giorno di aprile 2016, la principessa Charlène di Monaco chiede 77 mila euro in contanti. Poi intende affittare una seconda villa in Corsica. Il contabile Claude Palmero, 67 anni, amministratore dei beni della famiglia sovrana del Principato di Monaco, ha scoperto che il cuoco personale della principessa viene pagato 300 euro al giorno, «fondi non dichiarati», e che la donna di servizio filippina lavora in nero. E queste sono solo alcune delle spese stravaganti contenute nei "quaderni segreti" che Palmeno annotava ogni giorno e di cui Le Monde è venuto in possesso, pubblicando la prima di una serie di quattro puntate che raccontano il litigio ai vertici del piccolo e ricchissimo Stato incastonato tra Italia e Francia, sulla base dei diari nei quali l'amministratore per anni ha annotato minuziosamente ogni richiesta della famiglia e ogni sua azione in loro favore.