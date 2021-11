Charlene di Monaco si ritira dalla vita pubblica: è ufficiale. Il grave motivo di salute

Adesso è ufficiale: Charlene di Monaco si ritira dalla vita pubblica e quindi non prenderà parte alla festa nazionale di Montecarlo. Questa volta non c’entrano niente indiscrezioni, voci di corridoio e rumor di palazzo. È un comunicato ufficiale pubblicato sui social a parlare per la Principessa. Foto Kikapress, Music: Perception from Bensound.com

