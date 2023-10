In casa con 600 dosi di cocaina per 12mila euro: coppia in carcere

Avevano nascosto in casa, a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese, 115 grammi di cocaina che se immessi sul mercato avrebbero fruttato 12mila euro. Per questo una coppia è finita in manette con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi di San Ferdinando, rispettivamente di 65 e 64 anni, che sono agli arresti domiciliari.

La droga trovata grazie al cane Fighter

Il ritrovamento della droga da parte dei carabinieri è stato possibile anche grazie al fiuto del cane Fighter che è riuscito ad annusare la presenza della cocaina in casa nel corso delle perquisizioni.

I militari sono arrivati ai coniugi, che non hanno precedenti né di polizia né penali, nell'ambito delle attività di contrasto alle attività illecite nel corso delle quali avevano notato uno strano andirivieni dall'abitazione dei due. Dalla droga sequestrata, riferiscono i militari, sarebbero state ottenute quasi 600 dosi.