Droga party in casa mentre è ai domiciliari: il video finisce sui social e lui torna in cella

Era stato da poco scarcerato ottenendo gli arresti domiciliari, ma a casa organizzava serate, con amici e conoscenti, in cui si consumava anche cocaina. Veri e proprio droga-party. Sui social, inoltre, circolavano video e foto dei party in cui gli invitati utilizzavano droga e mostravano armi. Per questo un 25enne pregiudicato di Corato, in provincia di Bari, è tornato in carcere a Trani su disposizione del gip.

«Da diversi giorni - scrivono gli inquirenti - i carabinieri cercavano di coglierlo in fallo, riuscendo a raccogliere diversi elementi», tra cui proprio i video delle serate. Le armi non sono state ritrovate.