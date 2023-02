Incidente stradale a Barletta: anche una 15enne ferita e portata in ospedale

È di quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Barletta, in via Trani non lontano dal santuario della Madonna dello Sterpeto.

Tre dei feriti – tra cui una 15enne – sono stati trasportati all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, un altro invece al “Bonomo” di Andria. Si tratta di un anziano con patologie pregresse.

Solo traumi per fortuna

Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita: hanno per lo più riportato traumi ortopedici e uno solo cranico ma lieve. Non è chiaro come i due mezzi coinvolti siano entrati in collisione tra loro.

L’unica certezza è che le auto sono finite una fuori strada l’altra invece ribaltata sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto.