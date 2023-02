Incidente tra auto e moto: il centauro è grave in ospedale

Grave incidente stradale poco dopo le 20 su via Lecce a Copertino. Violento l’impatto tra una moto Yamaha con in sella un 17enne del posto e una Nissan Micra condotta da un 70enne.

Il centauro sbalzato dalla sella

Per cause ancora tutte da verificare la moto e l’autovettura si sono scontrate in prossimità del campo sportivo, forse a causa di un’improvvisa manovra di uno dei due mezzi. Ad avere la peggio nello scontro è stato il giovane centauro, sbalzato dalla moto e caduto violentemente sull’asfalto. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi. Immediata la richiesta di soccorsi degli automobilisti di passaggio.

I soccorsi



I sanitari del 118 giunti sul posto, constata la gravità del ferito, hanno disposto d’urgenza il ricovero in ospedale a Lecce, per un presunto trauma cranico e fratture agli arti inferiori. A seguito dei primi accertamenti in pronto soccorso il giovane è stato trasferito in sala operatoria. Per l’uomo alla guida dell’auto solo un forte choc e qualche contusione.

Sul posto per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Copertino e gli agenti della Polizia Locale.