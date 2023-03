Incendio al deposito di ortofrutta: è il terzo episodio in un mese

Ci sono volute più di sette ore di lavoro per spegnere l’incendio divampato la notte tra lunedì e martedì scorsi nel deposito di ortofrutta della So.Ges.Ia Srl, che si trova in via Minervini, nella zona Pip (piano per gli insediamenti produttivi) di San Ferdinando di Puglia. Le fiamme sono divampate intorno all’una e quarantacinque in un capannone chiuso solo da una tettoia in cui erano stoccati prodotti di ortofrutta pronti per essere spediti.

L'allarme



A dare l’allarme è stato il proprietario, che è titolare di un’altra impresa di trasformazione di prodotti agricoli sempre a San Ferdinando. Sul posto sono intervenute due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Barletta, con l’ausilio di un’autopompa e di due autobotti. Il materiale danneggiato dal rogo è stato rimosso, ma sono tutti da quantificare i danni tra prodotti ortofrutticoli e danni alla struttura. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, coordinati dalla procura di Foggia, che stanno acquisendo le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.

Resta da stabilire anche la natura dell’incendio.

Il terzo episodio in poco tempo

Quello della scorsa notte è il terzo episodio incendiario accaduto in meno di un mese in altrettanti comuni della provincia Bat: gli incendi hanno interessato i cantieri delle scuole del polo dell’infanzia di Margherita di Savoia, l’11 febbraio, il liceo “Scipione – Staffa” di Trinitapoli, il 3 marzo, e la notte scorsa all’impresa di San Ferdinando. Proprio lunedì scorso il prefetto della Bat, Rossana Riflesso, ha convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno partecipato i sindaci delle città interessate e i commissari straordinari di Trinitapoli - oltre ai vertici delle forze dell’ordine della provincia.

Durante la riunione sono stati disposti potenziamenti dei servizi di controllo. «C’è un maggior impegno delle forze dell’ordine per determinare una maggiore presenza – ha commentato il presidente della provincia Bat, Bernardo Lodispoto -, ma le unità presenti sono insufficienti. Ci sarà l’ennesima richiesta del prefetto e ci aspettiamo che il governo faccia un’analisi oggettiva in questa provincia, dove c’è l’esigenza di un gran numero di uomini e mezzi, perché il territorio va maggiormente controllato». Questa mattina, in risposta all’episodio accaduto a Trinitapoli, le scuole di ogni ordine e grado parteciperanno ad una manifestazione cittadina articolata in due momenti: alle 9.30 ci sarà un sit-in dinanzi il cantiere del nuovo plesso dell’Istituto Staffa, dov’è avvenuto il rogo, con un microfono aperto a disposizione di dirigenti, insegnanti, alunni e genitori; alle 10.30 ci sarà una marcia che si snoderà per le strade principali fino a raggiungere palazzo di città.