Attraversa con il passeggino, prima rischia di essere investita e poi viene picchiata: paura a Bitonto

Voleva solo attraversare la strada, invece è finita in ospedale. Una donna di Bitonto, Lucia Petta, è stata aggredita da un'automobilista dopo aver cercato di attraversare la strada - tra via Palombaio e via Virgilio, a Bitonto - insieme con il figlio che era nel passeggino. I fatti risalgono alle 19 di lunedì.

Ha prima rischiato di essere investita da un'auto e poi - forse a causa di qualche esternazione contro l'automobilista spericolata - è stata aggredita a calci e pugni dalla donna che era alla guida dell'auto, per essere lasciata a terra ferita e dolorante.

I soccorsi

Sul posto per soccorrerla, allertati dai passanti, sono giunti i medici del 118, che hanno trasportato la donna all'ospedale San Paolo di Bari, dove le è stato riscontrato un trauma cranico minore ed escoriazioni multiple.