Da Cerignola a Trani per rubare un auto: arrestato uno dei due ladri

Furto d'auto: i ladri tentano la fuga, ma uno viene arrestato. A Trani, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani insieme ai militari delle Aliquote di Pronto Impiego del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari e dell’XI Reggimento Carabinieri Puglia, hanno arrestato un giovane pregiudicato cerignolano per il reato di tentato furto aggravato di autovettura.

Il tentato furto dell'auto

I militari, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali in Piazza Duomo, hanno notato due uomini che armeggiavano sul sistema di accensione di una Jeep Renegade parcheggiata nella vicina via Re Manfredi vicino agli uffici giudiziari e che presentava uno dei deflettori rotto.

Alla vista dei carabinieri i due giovani sono fuggiti a piedi, ma uno dei due è stato raggiunto raggiunto e bloccato dai militari. Nel corso della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un cacciavite e di alcuni dispositivi elettronici che sarebbero stati utilizzati, secondo la ricostruzione investigativa, per mettere in moto il veicolo.

Dichiarato in arresto, il cerignolano, su disposizione del pubblico minitero di turno, è stato posto agli arresti domiciliari e sottoposto a giudizio direttissimo: per lui obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.